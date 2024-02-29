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Путин в послании представит предвыборные тезисы

Путин в послании к Федеральному собранию представит предвыборные тезисы

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Максим Блинов/РИА Новости

Доверенное лицо президента России Владимира Путина Марьяна Лысенко заявила, что тезисы программы на следующий срок будут частью послания Федеральному собранию. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы послушаем сегодня послание, безусловно. Это необычный формат, потому что через две недели выборы президента. И я думаю, что программные тезисы, безусловно, лягут в том числе в часть послания», — заявила Лысенко.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует встречаться с представителями ХАМАС и ФАТХ в Москве. 29 февраля представители палестинской группировки ХАМАС и военизированной организации ФАТХ примут участие в межпалестинской встрече в Москве. Делегацию от ХАМАС возглавит зампредседателя политбюро движения Муса Абу-Марзук. Делегацию ФАТХ — член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Аззам аль-Ахмед.

В четверг Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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