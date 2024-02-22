Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Путин прибыл в Чувашию

Путин прибыл из Казани в Чувашию

close
100%
Дмитрий Азаров/РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин прилетел из Казани в Чувашию. Президент провел в столице Татарстана два рабочих дня, передает ТАСС.

Отмечается, что в Татарстане Путин совершил полет на ракетоносителе Ту-160М, побывал на церемонии открытия Игр будущего и открыл социальные объекты вместе с главой региона Рустамом Миннихановым по видеосвязи.

22 февраля президент РФ посетил авиационный завод в Казани, чтобы совершить полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Полет начался примерно в 15:30 (совпадает с мск) и длился 30 минут.

Позже глава государства поделился впечатлениями от полета. Путин назвал модернизированный Ту-160М отличной техникой и подчеркнул, что его можно принимать в состав Вооруженных сил РФ.

Также мероприятие прокомментировал представитель российского лидера Дмитрий Песков. Он рассказал, что глава государства не проходил медицинский осмотр перед полетом.

Ранее Путин предложил название для нового Ту-160М.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами