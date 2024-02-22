Путин прибыл в Чувашию

Российский лидер Владимир Путин прилетел из Казани в Чувашию. Президент провел в столице Татарстана два рабочих дня, передает ТАСС.

Отмечается, что в Татарстане Путин совершил полет на ракетоносителе Ту-160М, побывал на церемонии открытия Игр будущего и открыл социальные объекты вместе с главой региона Рустамом Миннихановым по видеосвязи.

22 февраля президент РФ посетил авиационный завод в Казани, чтобы совершить полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Полет начался примерно в 15:30 (совпадает с мск) и длился 30 минут.

Позже глава государства поделился впечатлениями от полета. Путин назвал модернизированный Ту-160М отличной техникой и подчеркнул, что его можно принимать в состав Вооруженных сил РФ.

Также мероприятие прокомментировал представитель российского лидера Дмитрий Песков. Он рассказал, что глава государства не проходил медицинский осмотр перед полетом.

Ранее Путин предложил название для нового Ту-160М.