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Песков рассказал, когда выйдет предвыборная программа Путина

Песков: предвыборная программа Путина выйдет своевременно

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что предвыборная программа Владимира Путина будет опубликована своевременно. Об этом сообщает ТАСС.

«Она должна быть опубликована в установленные законом сроки», — сообщил Песков.

По его словам, это тема предвыборного штаба главы государства.

Ранее сообщалось, что подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России, нынешнего главы государства Владимира Путина еще из 13 регионов страны поступили в его центральный избирательный штаб в Гостином дворе в Москве. Как сообщается, подписные листы были направлены из Башкирии, Мордовии, Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Марий Эл, а также Кировской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей и Пермского края.

В 2024 году выборы президента РФ состоятся 17 марта 2024 года. Инаугурация нового российского лидера состоится 7 мая 2024 года.

В день проведения выборов участки будут работать с 8:00 до 20:00. Первыми откроются участки в самых восточных регионах России, последними — в самых западных. Избирателю при предъявлении паспорта или документа, его заменяющего, будут выдаваться бумажные бюллетени. В ряде регионов планируется проведение дистанционного электронного голосования.

Ранее Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться.

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