Следователи возбудили дело после обстрела Белгорода

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода украинскими военными. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Дело возбуждено по статьям «покушение на убийство», «убийство» и «умышленное уничтожение или повреждение имущества», пояснили в ведомстве.

Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Белгородскую область следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, пояснила пресс-служба.

Также Бастрыкин поручил установить всех виновных в преступлениях против мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого причастного будет дана правовая оценка, заключили в СК.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ попали в жилой сектор.

Ранее ВСУ обстреляли поселок и животноводческую ферму в Белгородской области.