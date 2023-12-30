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Следователи возбудили дело после обстрела Белгорода

СК РФ возбудил уголовное дело по трем статьям после обстрела Белгорода

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода украинскими военными. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Дело возбуждено по статьям «покушение на убийство», «убийство» и «умышленное уничтожение или повреждение имущества», пояснили в ведомстве.

Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Белгородскую область следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, пояснила пресс-служба.

Также Бастрыкин поручил установить всех виновных в преступлениях против мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого причастного будет дана правовая оценка, заключили в СК.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ попали в жилой сектор.

Ранее ВСУ обстреляли поселок и животноводческую ферму в Белгородской области.

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Обстрел Белгорода
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