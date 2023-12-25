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Врач назвала самый вредный продукт

Гастроэнтеролог Лебедева посоветовала исключить из своего рациона покупные соусы

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Shutterstock

Майонез, кетчуп и аналогичные покупные соусы нужно убирать из рациона. Это посоветовала гастроэнтеролог Диляра Лебедева, пишет «Российская газета».

Также доктор призвала не налегать или вовсе убрать из холодильника колбасы и сосиски, сахар, цельное молоко и алкоголь. По ее словам, такая еда негативно влияет на желудочно-кишечный тракт, замедляет метаболизм, приводит к отекам и лишнему весу.

Более того, купленные в магазине соусы могут состоять сразу из нескольких опасных ингредиентов, например трансжиров. В составе можно обнаружить смесь скрытых сахаров, соли, усилителей вкуса и консервантов, стабилизаторов. Несколько ложек такого соуса испортят всю пользу от овощного салата, предупредила доктор. В качестве альтернативы она посоветовала готовить соусы самостоятельно из натуральных продуктов.

До этого нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева рассказала, что правильное сочетание продуктов поможет поддерживать здоровье пищеварительной системы, улучшить обмен веществ и избежать появления вздутия и тяжести в животе. Она дала несколько советов, как лучше сочетать некоторые продукты, чтобы это не навредило здоровью.

Ранее микробиолог рассказала, почему безопасно употреблять сыр с плесенью.

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