Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне устроили праздничный хоровод вокруг памятника Ленину

В Советской Гавани жители сплясали в хороводе вокруг памятника Ленину

close
100%
«Губерния l Хабаровск»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Губерния l Хабаровск»

Жители города Советская Гавань в Хабаровском крае устроили необычный хоровод и станцевали вокруг памятника им. В.И. Ленину. Об этом сообщает Telegram-канал «Губерния | Хабаровск».

По данным канала, так горожане отпраздновали открытие новогодней елки, установленной в нескольких метрах от памятника.

Один из комментаторов в сети пошутил, что жители города настолько «советские», что и хороводы водят соответствующие. В комментариях к публикации также рассказали, что хоровод вокруг памятника случился, так как он находится в центре площади, а елка сбоку.

Ранее жители тюменского ЖК поздравили дворника с наступающим Новым годом, разыграв его.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами