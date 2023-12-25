Россияне устроили праздничный хоровод вокруг памятника Ленину

Жители города Советская Гавань в Хабаровском крае устроили необычный хоровод и станцевали вокруг памятника им. В.И. Ленину. Об этом сообщает Telegram-канал «Губерния | Хабаровск».

По данным канала, так горожане отпраздновали открытие новогодней елки, установленной в нескольких метрах от памятника.

Один из комментаторов в сети пошутил, что жители города настолько «советские», что и хороводы водят соответствующие. В комментариях к публикации также рассказали, что хоровод вокруг памятника случился, так как он находится в центре площади, а елка сбоку.

Ранее жители тюменского ЖК поздравили дворника с наступающим Новым годом, разыграв его.