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В российские школы вернется «труд»

Минпросвещения: со следующего учебного года в российские школы вернутся «труды»

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Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Со следующего учебного года в российские школы вернется предмет «труд». Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

Он отметил, что соотвествующий документ подписал президент Владимир Путин. По его словам, сейчас уже ведется работа по оснащению кабинетов в учебных заведениях, чтобы они соответствовали требованиям учебной программы.

В России с 1 сентября 2024 года вводятся обязательные уроки труда в начальных и средних классах. Как отмечал председатель Государственной думы Вячеслав Володин перед голосованием по возвращению обязательных уроков труда в школах, детей необходимо готовить к взрослой жизни.

Депутат Госдумы Сергей Колунов полагает, что обязательные уроки труда могут помочь справиться с острым дефицитом людей рабочих профессий, так как такие занятия вернут рабочим специальностям престиж.

Ранее в Рособрнадзоре посоветовали не ждать изменений в ЕГЭ в ближайшие годы.

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