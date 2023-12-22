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В российском ТЦ подростки устроили дебош со стрельбой

В торговом центре Екатеринбурга подросток открыл стрельбу

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В Екатеринбурге подростки устроили стрельбу в торговом центре. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в ТЦ «Гринвич» вечером накануне. По словам посетителей, школьники находились в ресторане, но в какой-то момент между ними возник конфликт. В результате один из участников схватился за пистолет.

«То ли неаккуратно это сделал, то ли нажал что-то случайно, произошел выстрел. Больше было похоже на звук петарды», – поделился один из очевидцев.

Полиция оперативно прибыла на место, у 16-летнего подростка изъяли оружие.

В МВД подтвердили, что на место выезжали сотрудники, но информация о стрельбе не соответствует действительности. Школьника направили в отделение полиции. На данный момент проводится проверка.

Ранее в Екатеринбурге силовики раздали повестки новым гражданам России в ТЦ «Гринвич».

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