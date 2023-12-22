Москвичам рассказали о погоде на 22 декабря

Небольшие осадки и гололедица ожидаются в российской столице 22 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

Согласно данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве составит от 0 °C до +2 °C. В то же время в городе прогнозируются облачная погода и непродолжительные осадки.

При этом в ночь на 23 декабря столбили термометров в российской столице будут показывать до -1 °C. Кроме того, москвичей предупредили о гололедице и дожде со снегом.

Температура воздуха в Московской области, в свою очередь, составит от -2 °C до +3 °C. Ночью в регионе ожидается похолодание — столбики термометров могут показывать до -3 °C.

Как отметили специалисты, скорость порывов ветра в Москве и области будет колебаться в переделах от пяти до 10 метров в секунду. Однако местами данный показатель может достигнуть 15 метров в секунду, предупредили метеорологи.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в новогоднюю ночь в Москве может похолодать до -9 °C. По его словам, в это время в столице пройдет легкий снегопад, а температура воздуха будет близка к климатической норме.

Ранее синоптики не исключили, что москвичей ждет самая морозная ночь на 1 января за последние 20 лет.