Участников «голой» вечеринки Ивлеевой предложили убрать с телеэкранов

Участникам «голой» вечеринки, которую организовала блогер и актриса Анастасия Ивлеева, следует запретить появляться в эфирах российских телеканалов. Такое заявление сделал депутат Государственной думы РФ Дмитрий Гусев, которого процитировал портал News.ru.

По словам парламентария, многие участники мероприятия считаются «кумирами и образцами для подражания» среди молодежи. Но, несмотря на это, во время вечеринки в московском клубе «Мутабор» они вели себя неподобающе.

Более того, законодатель посчитал неуместным проведение подобного мероприятия за полторы недели до начала 2024 года. Последний, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, объявлен Годом семьи.

Как сказал Гусев, российское общество отстаивает традиционные семейные ценности. В связи с этим он назвал недопустимым вульгарное поведение артистов, работающих на территории страны.

«Предлагаю вам вырезать «героев» вечеринки из эфира возглавляемого вами телеканала, включая новогодние и тем более рождественские передачи, убрать их из титров, а в случае отсутствия возможности удалить их представления — использовать замену изображения и голоса», — указал депутат, обращаясь к руководству российских телеканалов.

В частности, парламентарий направил соответствующие письма руководству Первого канала и НТВ. Кроме того, аналогичное послание получило руководство ВГТРК.

Упомянутое мероприятие состоялось в ночь на 21 декабря, и принять в нем участие можно было только при соблюдении определенного условия — на человеке должно было быть минимум одежды. Гостями вечеринки стали многие известные люди, включая певицу Лолиту Милявскую и рэпера Джигана.

Ранее представители общественных организаций потребовали у Генеральной прокуратуры РФ проверить Анастасию Ивлееву на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).