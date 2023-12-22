Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Участников «голой» вечеринки Ивлеевой предложили убрать с телеэкранов

Депутат Гусев призвал убрать с телеэкранов участников голой вечеринки Ивлеевой

close
100%
Shutterstock

Участникам «голой» вечеринки, которую организовала блогер и актриса Анастасия Ивлеева, следует запретить появляться в эфирах российских телеканалов. Такое заявление сделал депутат Государственной думы РФ Дмитрий Гусев, которого процитировал портал News.ru.

По словам парламентария, многие участники мероприятия считаются «кумирами и образцами для подражания» среди молодежи. Но, несмотря на это, во время вечеринки в московском клубе «Мутабор» они вели себя неподобающе.

Более того, законодатель посчитал неуместным проведение подобного мероприятия за полторы недели до начала 2024 года. Последний, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, объявлен Годом семьи.

Как сказал Гусев, российское общество отстаивает традиционные семейные ценности. В связи с этим он назвал недопустимым вульгарное поведение артистов, работающих на территории страны.

«Предлагаю вам вырезать «героев» вечеринки из эфира возглавляемого вами телеканала, включая новогодние и тем более рождественские передачи, убрать их из титров, а в случае отсутствия возможности удалить их представления — использовать замену изображения и голоса», — указал депутат, обращаясь к руководству российских телеканалов.

В частности, парламентарий направил соответствующие письма руководству Первого канала и НТВ. Кроме того, аналогичное послание получило руководство ВГТРК.

Упомянутое мероприятие состоялось в ночь на 21 декабря, и принять в нем участие можно было только при соблюдении определенного условия — на человеке должно было быть минимум одежды. Гостями вечеринки стали многие известные люди, включая певицу Лолиту Милявскую и рэпера Джигана.

Ранее представители общественных организаций потребовали у Генеральной прокуратуры РФ проверить Анастасию Ивлееву на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами