Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Амурской области пожилая пара отправилась к водохранилищу и исчезла

В Амурской области бесследно исчезла пожилая пара

close
100%
Shutterstock

В Амурской области спасатели ищут пару 70-летних пенсионеров. Об этом сообщает Telegram-канал «Амурские спасатели».

Оба пенсионера находились в охотноведческом зимовье Зейского водохранилища с октября. Об исчезновении супругов стало известно после того, как на место приехал охотновед, который привез продукты. Он не нашел пожилых людей, следов их пребывания он также не обнаружил. В результате россиянин обратился в полицию.

Когда амурчане пропали, неизвестно, так как связи на месте нет, охотновед приехал на место только когда встал лед.

Спасатели вместе с полицией уже обследовали более 80 километров территории, но не нашли пенсионеров. На данный момент поиски продолжаются.

Ранее в Ленобласти мужчину вывезли в лес, избили и отрезали мочку уха ради денег.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами