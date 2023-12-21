В Амурской области пожилая пара отправилась к водохранилищу и исчезла

В Амурской области спасатели ищут пару 70-летних пенсионеров. Об этом сообщает Telegram-канал «Амурские спасатели».

Оба пенсионера находились в охотноведческом зимовье Зейского водохранилища с октября. Об исчезновении супругов стало известно после того, как на место приехал охотновед, который привез продукты. Он не нашел пожилых людей, следов их пребывания он также не обнаружил. В результате россиянин обратился в полицию.

Когда амурчане пропали, неизвестно, так как связи на месте нет, охотновед приехал на место только когда встал лед.

Спасатели вместе с полицией уже обследовали более 80 километров территории, но не нашли пенсионеров. На данный момент поиски продолжаются.

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