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Неизвестный поджег генконсульства Греции в США

В Нью-Йорке неизвестный пытался поджечь генконсульство Греции

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Неизвестный предпринял попытку поджечь вход в генконсульство Греции в Нью-Йорке, используя легковоспламеняющуюся жидкость, которой он облил растения около входа. Об этом пишет ТАСС.

Пожар был оперативно потушен пожарными. Об этом сообщил генеральный консул Греции в Нью-Йорке Динос Константину в интервью греческому телеканалу ЭРТ-1.

«Неизвестный пытался поджечь вход в греческое консульство в Нью-Йорке, используя легковоспламеняющуюся жидкость, которой он полил растения около входа,» - сказал Константину. «Благодаря немедленной реакции пожарных, огонь не распространился на большую площадь, и я хочу выразить им свою благодарность,» — отметил генконсул. Он также добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Константину отметил, что подобные случаи уже происходили ранее. «Мы не можем знать мотивы. В ходе расследования, которое проведут полицейские органы, они установят личность преступника — также имеются видеозаписи с камер наблюдения — и мы узнаем больше,» — уточнил представитель Греции.

В здании генконсульства также находится резиденция генерального консула и постоянного представителя Греции при ООН. Константину отметил, что ожидается участие ФБР в расследовании.

Генконсул подчеркнул, что в США проживает значительное количество греческой диаспоры. «Хотя нет официальной регистрации, мы оцениваем, что около 500 000 греко-американцев проживает в Нью-Йорке и его окрестностях. Их вклад в сохранение традиций, связей с родиной и защиту интересов Греции является очень ценным,» - подчеркнул консул.

Ранее в греческом генконсульстве в Нью-Йорке прошла выставка работ художников из Греции, проживающих в США. Одним из экспонатов был греческий флаг, выполненный в розовом цвете вместо традиционных синих и белых полос. После резкой критики со стороны председателя правой оппозиционной партии «Ники» Димитриса Нациоса, глава МИД Греции Йоргос Герапетритис распорядился удалить флаг с выставки. Нациос заявил: «Наш флаг сине-белый и окрашивается в красный цвет только кровью наших героев.» В свою очередь, дизайнер Джорджия Лале, создательница розового флага, заявила газете «Вима», что создала его как символ борьбы против домашнего насилия. Она сказала: «Мне жаль, что мою работу неправильно истолковали. Жертвы фемицида и домашнего насилия являются героями в борьбе за право на жизнь и свободу в Греции и по всему миру.»

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.

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