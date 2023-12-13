Отцу и сыну из Забайкалья вынесли приговор за подготовку теракта

Двух жителей Забайкальского края признали виновными в подготовке теракта, мужчин осудили по нескольким статьям УК РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор отцу и сыну за подготовку теракта против силовиков в Забайкальском крае. По информации УФСБ, молодой человек являлся сторонником запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

В 2022 году он проходил дистанционное обучение у представителей террористической организации, мужчина самостоятельно изготавливал взрывные устройства и пересылал видео экспериментальных подрывов террористам.

Младшего из мужчин осудили по нескольким статьям УК РФ и назначили наказание в виде 17 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, он также обязан выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей.

Его отец также признан виновным в незаконном хранении оружия, взрывчатых веществ и устройств, он проведет в колонии строгого режима семь с половиной лет.

Ранее полиция задержала уфимца, готовившего серию терактов в Башкирии.