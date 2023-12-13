Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Отцу и сыну из Забайкалья вынесли приговор за подготовку теракта

В Забайкалье отца и сына осудили за подготовку теракта

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Двух жителей Забайкальского края признали виновными в подготовке теракта, мужчин осудили по нескольким статьям УК РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор отцу и сыну за подготовку теракта против силовиков в Забайкальском крае. По информации УФСБ, молодой человек являлся сторонником запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

В 2022 году он проходил дистанционное обучение у представителей террористической организации, мужчина самостоятельно изготавливал взрывные устройства и пересылал видео экспериментальных подрывов террористам.

Младшего из мужчин осудили по нескольким статьям УК РФ и назначили наказание в виде 17 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, он также обязан выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей.

Его отец также признан виновным в незаконном хранении оружия, взрывчатых веществ и устройств, он проведет в колонии строгого режима семь с половиной лет.

Ранее полиция задержала уфимца, готовившего серию терактов в Башкирии.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами