Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Курганские депутаты лишились новогоднего банкета

URA.RU: депутатам курганской гордумы запретили проводить новогоднее застолье

close
100%
Pexels

Депутатам и сотрудникам аппарата курганской городской думы запретили проводить новогоднее застолье. Банкет был отменен на фоне СВО, сообщает URA.RU со ссылкой на инсайдеров.

Издание отмечает, что о планах депутатов на банкет узнали высокопоставленные чиновники правительства, которые выступили против проведения праздника, объяснив это тем, что сейчас не время для этого. Источник из думы пояснил, что решение не проводить застолье было принято на фоне ситуации с проходящей специальной военной операцией.

Он добавил, что в прошлом году банкеты и подобные мероприятия работниками думы также не проводились.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что широкое празднование Нового года с фейерверками и корпоративами во время проведения специальной военной операции некорректно и неэтично.

По словам эксперта, на российских корпоративах стали чаще отказываться от фуршетов и банкетов с большим количеством спиртного.

Ранее россиянам назвали «индекс Оливье» на предстоящий Новый год.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами