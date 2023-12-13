Курганские депутаты лишились новогоднего банкета

Депутатам и сотрудникам аппарата курганской городской думы запретили проводить новогоднее застолье. Банкет был отменен на фоне СВО, сообщает URA.RU со ссылкой на инсайдеров.

Издание отмечает, что о планах депутатов на банкет узнали высокопоставленные чиновники правительства, которые выступили против проведения праздника, объяснив это тем, что сейчас не время для этого. Источник из думы пояснил, что решение не проводить застолье было принято на фоне ситуации с проходящей специальной военной операцией.

Он добавил, что в прошлом году банкеты и подобные мероприятия работниками думы также не проводились.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что широкое празднование Нового года с фейерверками и корпоративами во время проведения специальной военной операции некорректно и неэтично.

По словам эксперта, на российских корпоративах стали чаще отказываться от фуршетов и банкетов с большим количеством спиртного.

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