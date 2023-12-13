Студентам московских вузов расскажут о креативных профессиях

Сбер и Агентство креативных индустрий Москвы запустили проект по развитию образования в сфере креативных индустрий. Благодаря ему студенты столичных вузов могут посетить лекции экспертов Сбера, посвященные дизайну, маркетингу, креативу и рекламе. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Выступления спикеров проходят раз в неделю в одном из московских вузов. Также запущена онлайн-трансляция лекций.

Интерес к проекту проявили более 1 тыс. учащихся на факультетах дизайна, маркетинга, рекламы и связей с общественностью.

Перед студентами в РЭУ им. Г.В. Плеханова уже выступила руководитель направления исследований бренда и рекламы Управления стратегического маркетинга Сбербанка Галина Шелестова. Эксперт рассказала, как создавать эффективный креатив в роликах.

Кроме того, ведущий дизайнер HR-платформы «Пульс» Софья Кравецкая прочитала лекцию «Во всем виноваты дизайнеры: опыт изменения мира через дизайн» в Национальном институте дизайна.

Дизайн-директор СберБизнеса Никита Герасимов рассказал про управление дизайн-командами: ролях, планировании, коммуникациях и обратной связи в Московском политехническом университете.

По словам начальника Управления по развитию креативных технологий Сбербанка Евгения Домникова, сфера креативных индустрий — это сфера будущего, которая объединяет инновации, творчество и человека.

«Сбер обладает широкой экспертизой в этой теме, и мы с радостью делимся практическими кейсами и знаниями рынка. По итогам прошедших лекций видно — интерес среди учащихся столичных вузов большой. По результатам опроса студентов, средний балл удовлетворенности проектом 9,3 из 10», — сообщил Домников.

Он отметил, что креативные индустрии сегодня создают много рабочих мест для молодежи, в том числе и в Сбере.