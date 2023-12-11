Хуснуллин проверил работу коммунальных объектов в ДНР

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Донецкую народную республику (ДНР) посетил ряд ключевых объектов энергетики и теплогенерации в Мариуполе, а также проверил ход ремонта многоквартирных домов и благоустройства общественных пространств, сообщается на сайте правительства РФ.

«Ключевой вопрос поездки – запуск тепла в дома. В Мариуполе эта работа выполнена более чем на 90%. В основном остались те жилые объекты, которые изначально планировали под снос, но после детального изучения приняли решение их восстанавливать. Таких порядка 80. Еще около 30 многоэтажек запитают к середине декабря», – сообщил вице-премьер.

Также Хуснуллин посетил одну из новых котельных – «Газовую», которую построили под контролем специалистов ППК «Фонд развития территорий».

Кроме того, Хуснуллин осмотрел ход восстановления фасадов домов на центральных улицах Мариуполя. Он отметил, что силами ППК «Единый заказчик в сфере строительства» в порядок привели уже 500 тыс. кв. м жилищного фонда, работы ведутся согласно утвержденному мастер-плану города.

«В целом план по восстановлению Мариуполя выполняется. Подвели итоги года и начали составлять план на следующий в рамках совещания. Говорили также о том, что большой объем работы ведется по восстановлению ИЖС, но идет она недостаточными темпами. Необходимо ускориться», — добавил Хуснуллин.