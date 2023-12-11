Сбер стал дважды призером премии «Компания будущего 2023»

Два проекта Сбера стали победителями премии «Компания будущего 2023», которая выявляет лучшие компании России, задающие тренды, сообщает пресс-служба Сбера.

Лучшим в номинации «Технологический суверенитет» признан проект Сбера, включающий в себя управляющее ПО (программное обеспечение) для устройств самообслуживания – InterSphere, которое может работать под управлением ОС семейства Linux.

«Сегодня у Сбера самый молодой парк банкоматов в России и даже Европе. Большая часть устройств работает на программном обеспечении собственной разработки. Это позволяет обеспечить максимальное качество сервиса, надежность, стабильность работы и высокую доступность наших услуг», — отметила старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Татьяна Галкина.

Еще один проект Сбера, мировой курорт премиум-класса на южном берегу Крыма Mriya Resort & SPA, стал победителем в номинации «Осознанный премиум». Комплекс включает в себя пятизвездочный отель, 37 вилл, медицинский центр, Институт активного долголетия Mriya Life Institute и более 10 ресторанов.

«Mriya Resort & SPA играет важную роль в развитии региона, улучшая социально-экономические показатели и инфраструктуру, создавая рабочие места. За годы существования курорт стал туристической доминантой России. Наша миссия – не просто предоставлять наивысшее качество услуг, но и служить катализатором для позитивных изменений в регионе и стране», — рассказал генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.

Премию «Компания будущего» организует журнал «Компания». Она пришла на смену премии «Компания года», которая проводилась с 1999 года. Цель мероприятия — выявить и поощрить коммерческие и государственные организации, которые реализовали наиболее эффективные бизнес-проекты и проявили лидерство в своих отраслях в 2023 году.