Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сбер стал дважды призером премии «Компания будущего 2023»

Два проекта Сбера победили в премии «Компания будущего 2023»

close
100%
Премия «Компания будущего — 2023»

Два проекта Сбера стали победителями премии «Компания будущего 2023», которая выявляет лучшие компании России, задающие тренды, сообщает пресс-служба Сбера.

Лучшим в номинации «Технологический суверенитет» признан проект Сбера, включающий в себя управляющее ПО (программное обеспечение) для устройств самообслуживания – InterSphere, которое может работать под управлением ОС семейства Linux.

«Сегодня у Сбера самый молодой парк банкоматов в России и даже Европе. Большая часть устройств работает на программном обеспечении собственной разработки. Это позволяет обеспечить максимальное качество сервиса, надежность, стабильность работы и высокую доступность наших услуг», — отметила старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Татьяна Галкина.

Еще один проект Сбера, мировой курорт премиум-класса на южном берегу Крыма Mriya Resort & SPA, стал победителем в номинации «Осознанный премиум». Комплекс включает в себя пятизвездочный отель, 37 вилл, медицинский центр, Институт активного долголетия Mriya Life Institute и более 10 ресторанов.

«Mriya Resort & SPA играет важную роль в развитии региона, улучшая социально-экономические показатели и инфраструктуру, создавая рабочие места. За годы существования курорт стал туристической доминантой России. Наша миссия – не просто предоставлять наивысшее качество услуг, но и служить катализатором для позитивных изменений в регионе и стране», — рассказал генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.

Премию «Компания будущего» организует журнал «Компания». Она пришла на смену премии «Компания года», которая проводилась с 1999 года. Цель мероприятия — выявить и поощрить коммерческие и государственные организации, которые реализовали наиболее эффективные бизнес-проекты и проявили лидерство в своих отраслях в 2023 году.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами