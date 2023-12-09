Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мать с ребенком выпали из подъемника на горнолыжном курорте

OE24: в Австрии на горнолыжном курорте мать с ребенком выпали из подъемника

close
100%
Shutterstock

В австрийском Тироле на горнолыжном курорте семья из трех человек пострадала на канатной дороге в долине Циллерталь. Об этом сообщает портал OE24.

Инцидент произошел 8 декабря в долине Циллерталь на канатной дороге Казермандль. Кресло подъемника, в котором находилась семья из трех человек, начало двигаться назад и врезалось в другое кресло.

От сильного удара женщина и ребенок сорвались вниз с высоты около 10 метров, отцу семейства удалось удержаться в кресле. Все трое были доставлены в медицинское учреждение на вертолете, глава семьи и его сын получили легкие травмы, состояние пострадавшей женщины оценивается как тяжелое.

Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

Ранее россиянка сорвалась со стометрового обрыва в горах.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами