Мать с ребенком выпали из подъемника на горнолыжном курорте

В австрийском Тироле на горнолыжном курорте семья из трех человек пострадала на канатной дороге в долине Циллерталь. Об этом сообщает портал OE24.

Инцидент произошел 8 декабря в долине Циллерталь на канатной дороге Казермандль. Кресло подъемника, в котором находилась семья из трех человек, начало двигаться назад и врезалось в другое кресло.

От сильного удара женщина и ребенок сорвались вниз с высоты около 10 метров, отцу семейства удалось удержаться в кресле. Все трое были доставлены в медицинское учреждение на вертолете, глава семьи и его сын получили легкие травмы, состояние пострадавшей женщины оценивается как тяжелое.

Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

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