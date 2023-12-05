В Сибири трое подростков избили дворника

В Новосибирске трое молодых людей напали на дворника и избили его. Об этом сообщает издание Ngs.ru.

По информации СМИ, инцидент произошел 4 декабря на улице Немировича-Данченко. Трое молодых людей сначала распылили в глаза дворнику газ из баллончика, пытались повалить на землю. Затем отобрали у него лопату и стали бить ей мужчину.

Дворник пытался убежать от хулиганов, но поскользнулся, и тогда двое подростков принялись бить его ногами. Третий нападавший снимал действия друзей на камеру. Позже видео появилось в соцсетях.

Как рассказали в полиции, по факту опубликованного видео проводится проверка.

Ранее в Петербурге мать обвинила дворника в изнасиловании 11-летней девочки.