В РФ могут ужесточить наказание за вовлечение детей в преступления

Министерство внутренних дел (МВД) России разработало законопроект по ужесточению наказаний за неоднократное вовлечение несовершеннолетних в преступления небольшой или средней тяжести. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документ.

Верхнюю планку наказаний по данной статье предлагается поднять с пяти до восьми лет лишения свободы. Авторы законопроекта предлагают дополнить ч. 4 ст. 150 УК РФ новым составом — наказание сроком от пяти до восьми лет за неоднократное вовлечение детей даже в мелкие преступления. Сейчас за это можно получить максимум пять лет, однако, как уточнили изданию юристы, в основном наказание составляет до двух лет лишения свободы. В ближайшее время законопроект планируется внести в Госдуму.

По данным «Известий», речь идет о таких преступлениях, как хулиганство, вандализм, порча имущества, сообщения о ложном минировании, кражи. В МВД отметили, что число случаев вовлечения детей в подобные преступления в последнее время возросло.

До этого сообщалось, что прокурор попросил приговорить 17-летнего гимназиста Егора Балазейкина к шести годам лишения свободы в воспитательной колонии после двух попыток поджечь военкомат.

4 декабря сообщалось, что депутаты фракции «Единая Россия» внесли на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов, ужесточающих наказание за утечку персональных данных.

В октябре глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщал о внесении в Госдуму законопроекта об уголовном наказании вплоть до ареста на срок до шести месяцев за систематическое вовлечение детей в курение и потребление никотиносодержащей продукции.

Ранее СК потребовал ареста мужчины, который полгода готовил поджог столичного военкомата.