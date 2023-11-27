В Севастополе во время шторма сильно пострадала ферма с экспериментальными устрицами

В Севастополе из-за шторма устричная ферма Института биологии южных морей потеряла множество уникальных особей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Во время шторма затонуло судно «Моллюск». Также были разбиты фильтры, которые очищали морскую воду для устриц, и другие устройства.

Помимо части научного фонда и оборудования, природное явление уничтожило мальков устриц, которые находились на доращивании в море. Они были уникальными, так как впервые их завезли не из Франции, а из Черного моря. Первое потомство получили только в сентябре 2023 года. Помимо этого, в открытое море унесло около 800 тысяч обитателей предприятия.

Ранее шторм уничтожил 800 экзотических животных в Севастопольском аквариуме-музее.