Один из районов Крыма остался без тепла и водоснабжения из-за шторма

Жители Черноморского района Крыма остались без отопления и водоснабжения из-за аварий на сетях электроснабжения во время штормового ветра. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава районной администрации Наталья Писарева.

По ее словам, водоснабжение и водоотведение в данном районе полностью прекращено из-за отсутствия энергоснабжения на насосных станциях, в том числе остановлено централизованное отопление.

26 ноября стало известно, что аэромобильную группировку направили в подтопленный район Евпатории.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в регионе 27 ноября объявили выходным днем в связи с плохими погодными условиями.

До этого МЧС объявляло штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Симферополе на период 25-27 ноября 2023 года. 26 и 27 ноября ожидалось усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный.

Ранее сообщалось, что Россия впервые начала поставлять электроэнергию в Киргизию.