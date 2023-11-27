Россиянин перерезал трос висевшему на пятом этаже монтажнику-коллеге

В Ростове-на-Дону произошел инцидент, связанный с монтажником-высотником, который перерезал страховочный трос своему коллеге, работавшему на пятом этаже во время ремонта фасада. Пострадавший мужчина остался жив, пишет Telegram-канал Mash.

По информации издания, двое монтажников, включая 47-летнего мужчину, начали обсуждать свои профессиональные обязанности. Однако диалог не привел к конструктивному результату, и в результате этого конфликта коллега взял ножницы и перерезал веревку своего товарища.

Россиянин упал на землю с высоты 15 метров. Ему сразу же помогли прохожие и вызвали скорую, его доставили в больницу с многочисленными травмами. Врачи провели несколько операций по спасению жизни пострадавшего.

По последним данным Mash, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование данного инцидента, ростовские следователи рассматривают возможность возбуждения уголовного дела.

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