Строитель из Екатеринбурга стал мультимиллионером после выигрыша в лотерею

Строитель из Екатеринбурга Николай Шевелев стал мультимиллионером после выигрыша в лотерею 16 771 667 рублей. Об этом сообщает новостной портал E1.ru.

По информации портала, мужчина приобрел три лотерейных билета. На одном из них он выиграл 105 тыс. рублей в первом туре, а еще 16 666 667 рублей выпали счастливчику в категории «Золотой бочонок». Таким образом, общая сумма лотерейного дивиденда составила 16 771 667 рублей.

«Когда высветился выигрыш, я сначала и не понял, насколько это большая сумма. Я таких денег никогда не видел! Мурашки по телу пробежали», — рассказал Шевелев.

В статье говорится, что Николай трудится строителем-электромонтажником. Выигранные деньги любимчик Фортуны решил потратить на приобретение жилья и помощь детям с покупкой квартиры.

В октябре в Свердловской области неизвестный выиграл в лотерею крупную сумму денег, но не явился за призом.

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