Врачей Красного Полумесяца задержали в Газе

Трое врачей скорой помощи Палестинского общества Красного Полумесяца были задержаны 22 ноября в секторе Газа. Об этом сообщила Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК и КП) телеканалу Al Hadath, передает ТАСС.

«Вчера в Газе были задержаны трое парамедиков Красного Полумесяца», — говорится в сообщении.

Причины их задержания и кто его проводил не уточняется.

До этого телеканал Al Jazeera со ссылкой на официального представителя Минздрава Газы Ашраф аль-Кудра сообщал, что 22 ноября колонна автомобилей ВОЗ пыталась вывезти из больницы «Аш-Шифа» пациентов и медиков, но военные Израиля остановили колонну и задержали несколько медиков, в том числе директора «Аш-Шифы» Мухаммеда Абу Сильмия. В ответ на это Минздрав заявил, что прекращает координацию с ВОЗ по эвакуации раненых и медиков.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.