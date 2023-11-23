Москвичка заработала более миллиона рублей на несуществующем ребенке

В Москве женщина заработала более миллиона рублей, получая соцпособия на несуществующего ребенка. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, москвичка в 2014 году, когда ей был 21 год, неустановленным образом подделала свидетельство о якобы рождении дочери. Документы она отнесла в отдел соцзащиты Басманного района, где ей назначили соцпособия по уходу за вымышленным ребенком.

Женщина девять лет получала выплаты и заработала таким образом около 1,2 млн рублей. Обман вскрылся осенью 2023 года. Сотрудники правоохранительных органов задержали москвичку.

До этого в Москве мать зверски избитого младенца заявила, что ребенок был ее шансом выжить на пособия. Медики диагностировали у мальчика застарелые и неправильно сросшиеся переломы плеча и бедер, а также гематомы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Ранее при расчете детского пособия призвали не учитывать имущественный фактор.