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Москвичка заработала более миллиона рублей на несуществующем ребенке

Shot: в Москве женщина девять лет получала соцпособия на несуществующего ребенка

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Shutterstock

В Москве женщина заработала более миллиона рублей, получая соцпособия на несуществующего ребенка. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, москвичка в 2014 году, когда ей был 21 год, неустановленным образом подделала свидетельство о якобы рождении дочери. Документы она отнесла в отдел соцзащиты Басманного района, где ей назначили соцпособия по уходу за вымышленным ребенком.

Женщина девять лет получала выплаты и заработала таким образом около 1,2 млн рублей. Обман вскрылся осенью 2023 года. Сотрудники правоохранительных органов задержали москвичку.

До этого в Москве мать зверски избитого младенца заявила, что ребенок был ее шансом выжить на пособия. Медики диагностировали у мальчика застарелые и неправильно сросшиеся переломы плеча и бедер, а также гематомы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Ранее при расчете детского пособия призвали не учитывать имущественный фактор.

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