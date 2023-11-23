Очевидцы рассказали об инциденте на мосту через Ниагару

Свидетели происшествия на границе между США и Канадой сообщают, что взорвавшийся автомобиль, возможно, пытался избежать столкновения с другой машиной. Об этом пишет CityNews.

Они рассказали, что врезавшееся в заграждение авто двигалось на большой скорости со стороны США.

Местные СМИ, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, написали, что власти не рассматривают инцидент на пограничном мосту над Ниагарским водопадом как теракт.

Очевидцы также опровергают информацию о том, что был взрыв. При этом они считают, что перед тем как автомобиль врезался в бетонный барьер, он мог столкнуться с другим объектом в полете.

Правоохранительные органы пока не нашли признаков терроризма, однако их мнение может измениться по мере продолжения расследования. Дело расследует ФБР.

По данным СМИ, автомобиль, двигавшийся из Канады в США через Ниагарский водопад, взорвался, два человека в авто не выжили, получил ранение пограничный охранник.

На месте взрыва автомобиля на Радужном мосту на границе Канады и США был обнаружен портфель, в котором может находиться взрывное устройство, сообщал телеканал ABC News.

Ранее у здания МВД Турции произошел взрыв.