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Очевидцы рассказали об инциденте на мосту через Ниагару

Очевидцы считают, что взорвавшееся авто в США пыталось уйти от столкновения

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Reuters

Свидетели происшествия на границе между США и Канадой сообщают, что взорвавшийся автомобиль, возможно, пытался избежать столкновения с другой машиной. Об этом пишет CityNews.

Они рассказали, что врезавшееся в заграждение авто двигалось на большой скорости со стороны США.

Местные СМИ, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, написали, что власти не рассматривают инцидент на пограничном мосту над Ниагарским водопадом как теракт.

Очевидцы также опровергают информацию о том, что был взрыв. При этом они считают, что перед тем как автомобиль врезался в бетонный барьер, он мог столкнуться с другим объектом в полете.

Правоохранительные органы пока не нашли признаков терроризма, однако их мнение может измениться по мере продолжения расследования. Дело расследует ФБР.

По данным СМИ, автомобиль, двигавшийся из Канады в США через Ниагарский водопад, взорвался, два человека в авто не выжили, получил ранение пограничный охранник.

На месте взрыва автомобиля на Радужном мосту на границе Канады и США был обнаружен портфель, в котором может находиться взрывное устройство, сообщал телеканал ABC News.

Ранее у здания МВД Турции произошел взрыв.

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