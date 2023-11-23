WP: пока нет доказательств того, что взрыв автомобиля на Радужном мосту был терактом

Правоохранительные органы пока не имеют непосредственных доказательств того, что происшедший на Радужном мосту на границе США и Канады взрыв автомобиля являлся террористическим актом. Об этом, ссылаясь на информированные источники, сообщает газета Washington Post (WP).

По словам собеседников издания, в настоящее время нет прямых свидетельств, позволяющих считать взрыв терактом. Однако факты, которые могут быть выявлены в ходе расследования, в состоянии изменить позицию следователей. Для окончательных выводов о причинах взрыва требуется собрать гораздо больше информации, чем ее сейчас имеется.

Ранее сообщалось, что автомобиль, который взорвался на границе США и Канады, был угнан. Два человека, находившихся в машине, попытались проехать через пункт пограничного контроля на высокой скорости и столкнулись с КПП, в результате чего произошел взрыв. Находящиеся в автомобиле не выжили, пострадал охранник на мосту.

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.