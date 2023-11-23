Аэропорт в США после взрыва на границе с Канадой прекратил прием и отправку рейсов

После взрыва на пограничном мосту с Канадой находящийся в штате Нью-Йорк международный аэропорт Баффало Ниагара приостановил обслуживание рейсов. Об этом со ссылкой на опубликованное уведомлении Федерального управления гражданской авиации США сообщает РИА Новости.

В уведомлении говорится, что запрет на прием и отправку рейсов был введен в 15:07 по местному времени (23:07 мск). Он будет действовать в течение ближайших 48 часов. Отмечается, что введенные в аэропорту ограничения касаются только международных полетов.

Ранее сообщалось, что президента США Джо Байдена проинформировали о взрыве автомобиля на Радужном мосту на границе США и Канады. По заявлению Белого дома, Байден и его администрация внимательно следят за развитием событий.

До этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в парламенте, заявил об усилении мер безопасности на пограничных переходах с США.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.