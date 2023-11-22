В России спрогнозировали снижение цен на одежду на фоне прихода иранских брендов

На российском рынке снизится стоимость одежды после прихода иранских брендов за счет развития конкуренции, считает доктор экономических наук, глава «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей Бунич. Несмотря на уход многих зарубежных компаний, импорт одежды Россия не снижала, а только изменила направления, отметил он в беседе с НСН.

«Не могу ничего сказать про качество иранской продукции, но для нас важно, что будет конкуренция. Чем больше брендов будет заходить на российский рынок, тем лучше. В рамках конкуренции компании будут предлагать клиентам какие-то программы, так или иначе, снижать цены», — отметил Бунич.

В России спрос на зарубежные бренды сохранился. На фоне санкций изменились направления, одежда завозится «другими путями», но в целом импорт не упал, подчеркнул эксперт.

«Я не вижу, что кто-то в правительстве хочет реально сокращать импорт. У нас устойчиво уровень в 300 миллиардов [рублей] в год, поэтому некоторая зависимость от иностранных компаний все-таки присутствует, поэтому лучше, чтобы было больше брендов на всякий случай», — пояснил экономист.

Напомним, в ближайшей перспективе 23 зарубежных бренда готовятся выйти на российский рынок. Речь идет о компаниях из Ирана, КНР, Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, ОАЭ, Турции, Индии и Италии. В начале года также сообщалось о планах порядка 20 брендов одежды из Ирана выйти на российский рынок.

Эксперты ранее предрекли скорое возвращение в Россию ушедших зарубежных брендов.