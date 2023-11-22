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В России спрогнозировали снижение цен на одежду на фоне прихода иранских брендов

Экономист Бунич: приход иранских брендов одежды в Россию снизит цены

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

На российском рынке снизится стоимость одежды после прихода иранских брендов за счет развития конкуренции, считает доктор экономических наук, глава «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей Бунич. Несмотря на уход многих зарубежных компаний, импорт одежды Россия не снижала, а только изменила направления, отметил он в беседе с НСН.

«Не могу ничего сказать про качество иранской продукции, но для нас важно, что будет конкуренция. Чем больше брендов будет заходить на российский рынок, тем лучше. В рамках конкуренции компании будут предлагать клиентам какие-то программы, так или иначе, снижать цены», — отметил Бунич.

В России спрос на зарубежные бренды сохранился. На фоне санкций изменились направления, одежда завозится «другими путями», но в целом импорт не упал, подчеркнул эксперт.

«Я не вижу, что кто-то в правительстве хочет реально сокращать импорт. У нас устойчиво уровень в 300 миллиардов [рублей] в год, поэтому некоторая зависимость от иностранных компаний все-таки присутствует, поэтому лучше, чтобы было больше брендов на всякий случай», — пояснил экономист.

Напомним, в ближайшей перспективе 23 зарубежных бренда готовятся выйти на российский рынок. Речь идет о компаниях из Ирана, КНР, Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, ОАЭ, Турции, Индии и Италии. В начале года также сообщалось о планах порядка 20 брендов одежды из Ирана выйти на российский рынок.

Эксперты ранее предрекли скорое возвращение в Россию ушедших зарубежных брендов.

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