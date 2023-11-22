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Пьяные петербургские коммунальщики устроили стрельбу на улице

В Петербурге пьяные коммунальщики обстреляли квартиру из ружья

В Петербурге пьяные коммунальщики устроили стрельбу из ружья и повредили квартиру. Об этом сообщает городская Росгвардия.

По данным ведомства, инцидент произошел 21 ноября во дворе дома в Карельском переулке. На улице заметили двоих мужчин, один из них имел при себе ружье — он выстрелил сначала в воздух, а затем в окно квартиры на первом этаже. После этого они скрылись с места происшествия.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии нашли и задержали троих мужчин 29, 30 и 36 лет. У последнего при себе обнаружили охотничий патрон, гильзу и снаряженный магазин для карабина.

По предварительной информации, задержанные являются сотрудниками ЖКХ. Оружие они спрятали и подвале одного из домов.

В результате стрельбы никто не пострадал. Нетрезвые мужчины повредили стекло и стену на кухне квартиры.

Ранее в Петербурге учительница музыки пострадала во время стрельбы с участием школьников.

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