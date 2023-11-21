Финляндия приняла первые решения по беженцам из России

Руководитель отдела предоставления убежища Иммиграционной службы Финляндии Антти Лехтинен заявил, что первые беженцы из третьих стран начали прибывать в Финляндию из России с августа. Об этом сообщает финское издание Yle.

Он отметил, что на данный момент прибывших более 700 человек.

«Были приняты индивидуальные решения. Решения были отрицательными», — сказал Лехтинен.

По его словам, отрицательное решение означает, что «нет оснований для международной защиты».

Ранее вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен отклонил предложение правительства страны об усилении ограничений на границе с Российской Федерацией. Обоснование такого решения следующее — данное предложение финского правительства не давало бы возможности подавать заявления о предоставлении убежища. Отмечается, что Пуумалайнен пришел к выводу, что правовых предпосылок для дальнейшей подготовки предлагаемого решения нет.

Уточняется, что ужесточения не гарантируют того, что беженцы смогут эффективно обращаться за международной защитой, которая закреплена законодательно.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.