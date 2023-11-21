Иммунолог назвал причины вспышек коклюша и рассказал, как не заразиться

В нескольких регионах и городах России – Татарстане, Томской и Челябинской областях и Санкт-Петербурге – зафиксированы вспышки коклюша. Это связано с появлением непривитых людей, считает врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Защититься от заражения поможет только вакцинация, погода и похолодание на распространение болезни не влияют, заявил он в беседе с телеканалом «360».

Заболевание передается через кашель, поэтому никак не связано с наступлением холодного времени года, подчеркнул специалист. Уберечься можно только с помощью прививки, которую ставят как детям, так и взрослым. Причем если человек в зрелом возрасте переносит болезнь легко, то для детей она очень опасна. Применяется для иммунопрофилактики вакцина АКДС.

«Вакцина АКДС должна быть у всех детей, потому что все инфекции — смертельные или инвалидизирующие», — объяснил Жемчугов.

По его словам, главная опасность для детей – это спастический сухой кашель, который может вызвать спазм гортани и привести к тому, что человек задохнется.

«Также он опасен для всех тем, что от такого приступообразного кашля может быть разрыв легкого», — добавил врач и призвал вовремя вакцинироваться.

Напомним, заболеваемость коклюшем в регионах России резко подскочила. Так, в Томской области за 10 месяцев зарегистрировано 164 случая, в то время как за весь 2022 год было всего два случая. В Татарстане в начале ноября заболеваемость выросла в 43,4 раза по сравнению с прошлым годом, в Челябинской области – в 8,7 раза. В Санкт-Петербурге заболеваемость выросла на 12,3%.

Инфекционист ранее рассказал, что коклюш особенно опасен для маленьких детей и предупредил об осложнениях, среди которых – приступы апноэ и пневмония.