В регионах России зафиксирована вспышка коклюша

Согласно данным местных отделений Роспотребнадзора, в нескольких регионах России наблюдается резкий рост заболеваемости коклюшем. Об этом пишет газета «Известия».

В Томской области за 10 месяцев текущего года было зарегистрировано 164 случая, в то время как за весь 2022 год было всего два случая. Только в октябре этого года количество заболевших достигло 88 человек.

В Татарстане в начале ноября заболеваемость выросла в 43,4 раза по сравнению с прошлым годом. С начала года этой инфекцией заразились 412 жителей республики. В Санкт-Петербурге заболеваемость коклюшем за последние 10 месяцев увеличилась на 12,3%. В Челябинской области за этот год было зарегистрировано 182 случая коклюша, что в 8,7 раз больше, чем за аналогичный период в 2022 году.

Инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Елизавета Темник подтвердила информацию о росте диагностики коклюша. Она отметила, что все пациенты, обратившиеся к ней с этим заболеванием, не были вакцинированы по разным причинам.

Также были зафиксированы случаи микст-инфекции или коинфекции, когда у человека одновременно наблюдаются несколько респираторных заболеваний, таких как ОРВИ и коклюш. Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ Иван Коновалов сообщил, что такие случаи часто протекают тяжелее из-за снижения иммунитета, вызванного другими респираторными вирусами, такими как коронавирус или грипп.

Коклюш, также известный как «100-дневный кашель», всегда протекает тяжело. Он сопровождается продолжительным и сильным кашлем, который может длиться несколько месяцев и даже вызывать рвоту. У маленьких детей болезнь может быть особенно тяжелой и даже летальной из-за недоразвития кашлевого рефлекса. У детей до года возможна остановка сердца. У взрослых также могут возникать осложнения, такие как воспаление легких и перелом ребер из-за сильного кашля. Диагностика коклюша возможна только с помощью лабораторных методов.

После перенесенного коклюша пациент может продолжительное время реагировать кашлем на яркий свет, громкие звуки или стрессовые ситуации, так как болезнь влияет на дыхательный центр в центральной нервной системе.

Андрей Поздняков, врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь», рассказал «Газете.Ru», что у возбудителя коклюша есть токсин, который вызывает частый кашель, он сопровождается задержкой дыхания, спазматическим вдохом, иногда рвотой после кашля.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.