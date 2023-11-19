Российский подросток избил чайником дедушку и швырнул кота о стену

В поселке Кокуй Забайкалья подросток с психическим расстройством избил родного дедушку чайником и бросил кота о стену. Об инциденте сообщило местное управление МВД.

«24 октября в полицию поступило сообщение о противоправных поступках несовершеннолетнего, которые запечатлены [им же] на видеозаписи. Сотрудниками ОМВД России по Сретенскому району незамедлительно приняты меры реагирования. Личность подростка установлена. Он состоит на учете с психическим расстройством и в настоящее время помещен в специализированное медицинское учреждение», — говорится в сообщении ведомства.

Как пишет издание Chitamedia, мальчику 13 лет, и он записал на видео, как, смеясь, кидает о стену кота, а также угрожает лежачему дедушке облить его кипятком, ругается матом и бьет родственника чайником по ногам. По данным издания, мать подростка почти не занимается его воспитанием, так как постоянно находится на работе, оставляя парня с дедом.

В настоящее время по факту избиения дедушки назначена судебно-медицинская экспертиза, а также проводится проверка на предмет жестокого обращения с животными. Мать мальчика уже привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание.

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