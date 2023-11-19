Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский подросток избил чайником дедушку и швырнул кота о стену

В Забайкалье подростка заподозрили в издевательствах над дедушкой и котом

close
100%
Shutterstock

В поселке Кокуй Забайкалья подросток с психическим расстройством избил родного дедушку чайником и бросил кота о стену. Об инциденте сообщило местное управление МВД.

«24 октября в полицию поступило сообщение о противоправных поступках несовершеннолетнего, которые запечатлены [им же] на видеозаписи. Сотрудниками ОМВД России по Сретенскому району незамедлительно приняты меры реагирования. Личность подростка установлена. Он состоит на учете с психическим расстройством и в настоящее время помещен в специализированное медицинское учреждение», — говорится в сообщении ведомства.

Как пишет издание Chitamedia, мальчику 13 лет, и он записал на видео, как, смеясь, кидает о стену кота, а также угрожает лежачему дедушке облить его кипятком, ругается матом и бьет родственника чайником по ногам. По данным издания, мать подростка почти не занимается его воспитанием, так как постоянно находится на работе, оставляя парня с дедом.

В настоящее время по факту избиения дедушки назначена судебно-медицинская экспертиза, а также проводится проверка на предмет жестокого обращения с животными. Мать мальчика уже привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание.

Ранее в Петербурге наказали подростка, который вскинул правую руку у памятника Берггольц.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий