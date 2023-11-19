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Синоптик спрогнозировал скорое потепление в Москве

Вильфанд: потепление придет в Москву к концу следующей рабочей недели

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве к концу следующей рабочей недели. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, к Москве приблизится циклон и дневная температура достигнет нуля. В первой половине недели в Москве будет от -9°С до -6°С, по области до -11°С. Также 21 ноября в Москве ожидается 1-2 мм снега, но он быстро растает.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что в Москве и области минувшей ночью наблюдались зимние морозы. В большей части регионов средней полосы России ударили настоящие зимние морозы. В Подмосковье большая часть метеостанций зафиксировала понижение температуры ниже -10°С.

Вильфанд также говорил, что синоптики спрогнозировали опасные погодные явления в 15 регионах РФ в ближайшие дни.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

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