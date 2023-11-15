Туристка случайно заказала в лондонском баре коктейль за £2000, шокировав мужа

Туристка Линси Беннетт из Северной Ирландии рассказала в TikTok о казусе, который произошел с ней в баре пятизвездочного лондонского отеля. Женщина не разобралась с ценниками в барной карте и случайно заказала коктейль стоимостью £1890 (более 210 тыс. рублей), полагая, что он стоит £18,90, пишет Daily Mail.

Владелица студий загара из Белфаста отдыхала в шикарном пятизвездочном отеле в Лондоне, она вместе с мужем отправилась в бар, чтобы выпить.

«Мы с мужем провели несколько дней в Лондоне перед Новым годом, сходили в театр, вышли, вкусно пообедали, были немного подвыпившими и вернулись в отель», — рассказала женщина в социальной сети.

«Я заказала коктейль под названием «1890» и подумала, что это его стоимость — £18,90», — заверила туристка. Бармен открыл бутылку Cristal, положил в бокал сусальное золото и добавил туда коньяк 30-летней выдержки. Линси Беннетт выпила коктейль, который, по ее словам, не особо ей понравился.

«А потом они предъявили счет на £2000, и я подумала: «Ох, я не могу позволить себе оплатить это», — добавила владелица студий загара.

Женщина показала мужу чек, он разозлился на нее и вышел из бара, оставив супругу самостоятельно решать эту проблему. Женщина обратилась к бармену, заявив, что ей очень жаль, но она понятия не имела, что коктейль стоит £1890.

«В меню было указано: один восемь, пробел, девять ноль, поэтому я предположила, что это £18,90», — уточнила ирландка.

Бармен позвонил своему менеджеру. Туристка отметила, что это был пятизвездочный отель, поэтому менеджер был сдержанным и вежливым. Он ответил туристке: «Все в порядке, не волнуйтесь об этом. Поднимитесь в свой номер, наслаждайтесь отдыхом, а мы во всем разберемся». В итоге женщина не заплатила за коктейль и отдыхала в отеле еще пять дней. Бармену было дано указание, что бы он следил за тем, что тот, кто заказывает этот коктейль, должен убедиться о его цене в £1890».

В социальной сети многие люди скептически отнеслись к истории Линси Беннетт. Одни считают, что коктейль не может столько стоить, другие — что женщине не простили бы такой большой счет просто так.

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