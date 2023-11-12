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Тысячи людей присоединились к митингу в поддержку Палестины в Париже

В Париже свыше 16 тысяч человек вышли на акцию в поддержку Палестины

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Benoit Tessier/Reuters

Манифестация в поддержку Палестины собрала на улицах Парижа свыше 16 тыс. человек. Такие цифры приводит телеканал BFM TV, ссылаясь на данные городских правоохранительных органов.

«16 200 человек собрались в эту субботу в Париже, чтобы требовать перемирия в секторе Газа», — заявили в штабе парижской полиции.

По информации телеканала, митинг проходит под лозунгом «Остановите резню в секторе Газа! Франция должна потребовать немедленного прекращения огня».

В материале указывается, что подавляющее большинство демонстрантов составляли члены левых и ультралевых партий и организаций. Они размахивали флагами Палестины, которые в большом количестве принесли с собой.

За последние недели волна акций в поддержку Палестины охватила ряд стран, в том числе и западных. Митинги прошли во Франции, Италии, Великобритании, Германии, США, Иране, Иордании, Ливане, Марокко и других странах. После того как Армия обороны Израиля объявила о расширении военной операции, сотни тысяч снова вышли на улицы городов Европы, Ближнего Востока и Азии.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили о непонимании участниками пропалестинских акций ситуации.

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