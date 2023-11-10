Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля

Сигналы воздушной тревоги прозвучали в северных районах Израиля. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Сирены прозвучали в северной части Израиля», — говорится в сообщении.

До этого пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Армия обороны Израиля при содействии Управления военной разведки страны уничтожила нескольких командиров радикального палестинского движения ХАМАС, организовавших нападение на израильские территории 7 октября. Отмечается, что среди уничтоженных боевиков оказались Ахмед Муса — командир роты, и Омар Аль-Хинди — командир взвода. Оба находились в Джебалии — в городе на севере сектора Газа. Уточняется, что Муса был одним из тех, кто командовал нападением на базу израильской армии в районе кибуца Зиким в октябре.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.