Россияне смогут оценить качество сервиса продавцов

«Авито» запустил систему «Качество сервиса продавцов», с помощью которой профиль продавца на платформе попадает в одну из трех групп в зависимости от поведения пользователя, сообщает пресс-служба компании.

«Для нас важно, чтобы на «Авито» друг друга находили добросовестные продавцы и покупатели. Мы внедрили еще один инструмент, позволяющий максимально повысить уровень прозрачности сделок на платформе - теперь найти честного продавца будет еще проще», — отметил директор по работе с данными «Авито» Андрей Рыбинцев.

В настоящее время новая система работает в тестовом режиме. Аналитики «Авито» собирают обратную связь от продавцов и вносят корректировки в систему. Сегодня она включена во всех категориях товаров преимущественно для профессиональных продавцов и продавцов с наибольшим количеством объявлений. Система охватывает более 25% продавцов на площадке, но к началу 2024 года компания планирует осуществить полную «раскатку».

«Авито» делит продавцов на три группы: зеленая (пользователи с самым высоким уровнем сервиса), желтая (пользователи с небольшими недостатками в сервисе) и красная (уровень для пользователей с существенными недостатками в сервисе).

На уровень профиля влияет актуальность и достоверность объявлений, вежливость в общении, скорость отправки товаров и наличие отметок о подтверждении данных профиля по документам или иным способом.

«Наши исследования показывают, что покупатели охотнее совершают покупки у тех продавцов, объявления которых актуальные, их описания соответствуют действительности, а продавец быстро отвечает и вовремя доставляет товары или оказывает услуги. Поэтому мы решили создать систему правил, понятную для продавцов и полезную для покупателей, которая будет в том числе способствовать ускорению сделки. Уже сегодня мы можем отметить первые положительные результаты», — рассказал руководитель направления репутации пользователей «Авито» Сергей Павлин.

Он отметил, что в тестовой группе (кому добавили интерфейс) в вертикали «Товары» покупатели стали на 5% чаще контактировать с хорошими продавцами.

Павлин добавил, что на этапе тестирования оценка качества сервиса видна только самим продавцам и недоступна другим пользователям.