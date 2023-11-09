Крымчанка пошла в душ и не заметила, как у нее сгорели комната и балкон

В Крыму неизвестные запустили фейерверки в квартиру местной жительницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Инцидент произошел в Феодосии. Женщина открыла балкон и отправилась в душ. Пока хозяйка квартиры мылась, с улицы в квартиру залетел огонь от фейерверка. Когда россиянка вышла из душа, ее жилье было в дыму.

На место прибыли сотрудники МЧС. В результате балкон и одна из комнат полностью выгорели. В других помещениях пострадали только окна и двери.

По предварительной информации, на улице с фейерверками играли дети. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Омске мальчик вышел на подоконник, выпал из окна и выжил.