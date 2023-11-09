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Мужчина напал на школьницу в подъезде дома в Петербурге

«78.ru»: в Петербурге мужчина напал на школьницу в подъезде дома

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Depositphotos

В Калининском районе Петербурга безработный мужчина напал на девочку в подъезде дома и пытался ее совратить. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в полицию обратилась мать девочки-подростка, она рассказала, что дочь возвращалась домой, когда в подъезде многоэтажки по улице Демьяна Бедного на нее напал мужчина, он попытался совратить ребенка.

Напуганной школьнице удалось вырваться и убежать, она описала приметы нападавшего. Подозреваемого удалось быстро задержать, мужчина был доставлен на допрос в отдел полиции.

Известно, что ранее подозреваемый в нападении был судим за тяжкое преступление. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее отец приставал к сыну-подростку в раздевалке аквапарка в Москве.

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