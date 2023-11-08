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В Подмосковье ребенок нашел скелет рецидивиста

В Подмосковье мальчик нашел скелет с документами на имя рецидивиста

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Wikimedia Commons

Ребенок играл неподалеку от школы возле заброшенной железнодорожной ветки в Серпухове, когда внезапно обнаружил скелет. По информации, полученной РЕН ТВ, ученик четвертого класса увидел на земле человеческий череп. Рядом лежали рюкзак, одежда и кости.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции. Из рюкзака они изъяли банковские карты и медицинские документы на имя Сергея С., который ранее был неоднократно судим за мошенничество и незаконный оборот наркотиков.

Человек с такими данными находился в федеральном розыске по подозрению в уклонении от принудительных работ.

В настоящее время проводится расследование всех обстоятельств произошедшего, связанных, предположительно, с Сергеем С.

Ранее скелет пропавшей телеведущей нашли спустя пять лет под шоссе в Индии. Завернутые в одеяло останки пропавшей в 2018 году индийской телеведущей обнаружили со связанными ногами на глубине восьми метров под автомагистралью. По версии следствия, сожитель расправился с ней и спрятал тело с помощью друзей. Он сказал родственникам женщины, что она уехала на работу в Мумбаи, а сам выплачивал за нее кредит.

Ранее скелет в камуфляжной форме нашел житель Ленобласти во время прогулки.

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