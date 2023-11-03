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Во Франции полмиллиона домохозяйств остаются без света из-за шторма

Минэнерго Франции: шторм «Каиран» оставил без света полмиллиона домохозяйств

Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что из-за шторма «Каиран» без света остаются полмиллиона (523 тыс.) домохозяйств в стране. Ее слова приводит Franceinfo.

Отмечается, что утром 2 ноября без света были 1,2 млн домохозяйств, а вечером того же дня — 684 тыс. домохозяйств. Сообщается о разрыве электросети в Бретани и Нормандии.

Шторм вызвал существенные перебои в работе общественного транспорта во Франции и привел к трагическим последствиям в Италии. В пяти южных муниципалитетах Франции сохраняется режим оранжевой тревоги. При этом экоактивисты связывают это стихийное бедствие с изменениями климата.

До этого тропический шторм «Офелия» вызвал наводнения в Новой Каролине и Вирджинии. Шторм вызвал наводнение, дождь и сильные ветры. Скорость ветра составляла около 113 км/ч.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.

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