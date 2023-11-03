МЧС РФ направило самолеты с гуманитарной помощью для сектора Газа

Пресс-служба МЧС России сообщила, что два самолета Ил-76 были направлены с 28 тоннами гуманитарной помощи для мирного населения сектора Газа. Это было сделано в соответствии с указанием президента РФ, пишет ТАСС.

Гуманитарный груз включает лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочный материал. Он будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые доставят помощь мирному населению сектора Газа.

Ранее МЧС России доставило для сектора Газа 27 тонн продуктов питания.

Накануне комитеты Государственной думы России по международным делам, по делам семьи, женщин и детей и вице-спикер Анна Кузнецова внесли на рассмотрение проект обращения к Организации Объединенных Наций (ООН), межпарламентским организациям и парламентам стран мира.

Ранее в Кремле оценили сравнения ситуации в секторе Газа с блокадой Ленинграда.