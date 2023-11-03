Следователь по делу о стрельбе в школе Казани заключен под стражу за растрату

Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя главы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ Следственного комитета России Александра Избенко, который является фигурантом дела о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Уточняется, что следователь арестован на 1 месяц 16 суток, то есть до 12 декабря 2023 года.

Подробности дела не приводятся. Однако в документе говорится, что сотрудник СК обвиняется по двум эпизодам преступлений, которые предусмотрены ч. 4 ст. 160 УК РФ. Кроме того, в постановлении есть информация о пока не установленных следствием соучастниках.

Избенко сказал, что имеет на иждивении малолетнего ребенка и скрываться не намерен, из-за чего он просил назначить ему домашний арест или запрет действий. Однако суд решил, что обвиняемый может скрыться от следствия или суда, а также угрожать свидетелям и другим участникам дела.

Отмечается, что во время своей работы в Следственном комитете Избенко был участником расследования многих резонансных дел. В 2014 году он вел дело об авиакатастрофе во Внуково самолета Falcon, на борту которого находился глава компании Total Кристоф де Маржери. Также он расследовал обстоятельства теракта, совершенного над Синайским полуостровом в 2015 году, где взорвали Airbus А321 с 225 людьми.

Кроме того, Избенко вел дело о расстреле учеников и учителей гимназии № 175 в Казани, который случился в 2021 году. Преступление совершил бывший учащийся этого образовательного учреждения 19-летний Ильназ Галявиев.

23 октября Басманный суд в Москве заключил под стражу двух сотрудников Следственного комитета за крупную взятку. Фигурантами дела стали следователи второго управления по расследованию особо важных дел СК России по Московской области Алексей Озеров и Никита Мельников.

Ранее в Челябинске депутата арестовали по делу о даче взятки перед его отъездом в зону СВО.