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В Госдуме рассказали, зачем нужен закон о развитии креативных индустрий

Депутат Кравченко: закон о креативных индустриях выведет эту сферу из тени

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Shutterstock

Закон о развитии креативных индустрий поможет вывести эту сферу из тени, рассказал kp.ru автор документа, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму 31 октября.

По его словам, участникам данной сферы нужно давать те же меры поддержки, которые получают представители других отраслей экономики.

«Но для этого нужно вывести ее из тени и вообще определить, что это такое — креативные индустрии и кто к ним относится. У нас, к сожалению, большой отток за рубеж людей творческих профессий. Принятие законопроекта могло бы стать для них сигналом: у нас теперь все цивилизованно — возвращайтесь!» — отметил депутат.

Он уточнил, что к представителям креативной индустрии можно будет отнести некоторых блогеров.

«Возьмем пример блогера, который ведет канал в Дзене. Если он его ведет для себя, чтобы поделиться, например, рецептом, то это сфера творчества. А если использует свою площадку для рекламы и это приносит ему доход, то это уже креативная индустрия», — пояснил Кравченко.

Кроме того, к ним отнесут музыкантов и звукозаписывающие студии, архитекторов-дизайнеров, которые создают уникальные проекты для новой городской среды, разработчиков компьютерных игр и не только.

В середине августа президент России Владимир Путин поручил правительству закрепить на уровне закона понятия «креативная экономика» и «творческие (креативные) индустрии», а также определить перечень творческих (креативных) индустрий. Кроме того, необходимо утвердить методологию оценки вклада креативной экономики в российскую экономику. Такая оценка должна проводиться на ежегодной основе, говорится в поручении.

Ранее сообщалось, что российские креативщики обсудят роль индустрии в развитии и трансформации регионов страны.

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