В Дагестане решили перенести международный цифровой форум

В Министерстве цифрового развития Дагестана заявили, что Международный цифровой форум, который было запланировано провести в республике 2-3 ноября, решено перенести на две недели. Об этом сообщает РИА Новости.

«Каспийский цифровой форум переносится на 16-17 ноября 2023 года», — говорится в заявлении ведомства.

В публикации отмечается, что участниками мероприятия станут представители Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана, Индии и Катара. Центральная тема форума — разработка и внедрение цифровых сервисов и платформ в рамках реализации проекта «Север-Юг».

До этого президент Ассоциации туриндустрии Дагестана Саадула Омаров рассказал, что беспорядки в аэропорту Махачкалы могут поставить крест на туриндустрии Дагестана.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 20 человек, в том числе полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.