Выросло число погибших в секторе Газа сотрудников ООН

Число погибших в секторе Газа сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) увеличилось до 63 человек. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление БАПОР.

«За последние 72 часа были убиты еще 10 сотрудников БАПОР, в результате чего с 7 октября погибло в общей сложности 63 сотрудника БАПОР», — говорится в заявлении.

Кроме того, по информации организации, с 7 октября по меньшей мере 22 сотрудника получили ранения.

До этого в ООН призвали действовать, чтобы завершить эскалацию палестино-израильского конфликта.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.