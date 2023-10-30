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Нетрезвый россиянин ударил полицейского телефоном по лицу

В Петербурге нетрезвый мужчина ударил полицейского телефоном по лицу

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Нетрезвый житель Санкт-Петербурга ударил полицейского мобильным телефоном по лицу. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры. Мужчину обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя органов внутренних дел. Речь о ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в ОМВД России по Кронштадтскому району 28 сентября. По версии следствия, задержанный за нарушение общественного порядка мужчина не хотел, чтобы его привлекали к административной ответственности, и в какой-то момент ударил правоохранителя мобильным телефоном по лицу.

Материалы дела направлены на рассмотрение в Кронштадтский районный суд.

Спустя два дня в Приморском районе Петербурга школьнику выстрелили в лицо из ракетницы. В настоящее время мальчик госпитализирован. Инцидент произошел во дворах домов по Камышовой улице. Между 14-летним мальчиком и двумя неизвестными возник конфликт, в ходе которого один из оппонентов применил ракетницу.

В тот же день, 30 октября, на юге Петербурга мужчина попытался продать предмет, похожий на гранату «Ф-1», продавцу ветаптеки. Сотрудник торгового зала покупкой боеприпаса не заинтересовался и нажал «тревожную» кнопку. Посетитель с извинениями скрылся, позднее он был задержан.

Ранее в центре Петербурга задержали фальшивых омоновцев.

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